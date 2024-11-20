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Новости

Новости

20 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости градостроительного комплекса Москвы

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

Программа ремонта и реставрации на ВДНХ вышла на завершающий этап

Корректировки ввели на маршруте до миграционного центра "Сахарово"

Хлеб и зрелища: в столице прошел фестиваль "Хлебный колос – золото России"

Москва онлайн пообщалась с участниками проекта "ТеатрONStage"

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Реконструкция проходит в больнице № 15 имени Филатова, которая находится на Вешняковской улице. В порядок приводят терапевтический корпус, где скоро заработает крупный сосудистый центр. Здесь будут помогать в том числе больным с инфарктами и инсультами.

Синоптики прогнозируют в столице новую волну непогоды. По прогнозам, количество осадков за сутки может побить рекорд. Гидрометцентр уже объявил желтый уровень погодной опасности.

Поезда Москва – Санкт-Петербург пойдут по новой железнодорожной магистрали со скоростью до 400 километров в час 1 апреля 2028 года.

Участники "Московского долголетия" смогут пойти в школу и попробовать себя в роли сомелье. Курс, рассчитанный на месяц, будет состоять из четырех занятий.

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городмедицинаобществопогодатранспортвидеоДарья Тащина
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