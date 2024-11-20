Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Реконструкция проходит в больнице № 15 имени Филатова, которая находится на Вешняковской улице. В порядок приводят терапевтический корпус, где скоро заработает крупный сосудистый центр. Здесь будут помогать в том числе больным с инфарктами и инсультами.

Синоптики прогнозируют в столице новую волну непогоды. По прогнозам, количество осадков за сутки может побить рекорд. Гидрометцентр уже объявил желтый уровень погодной опасности.

Поезда Москва – Санкт-Петербург пойдут по новой железнодорожной магистрали со скоростью до 400 километров в час 1 апреля 2028 года.

Участники "Московского долголетия" смогут пойти в школу и попробовать себя в роли сомелье. Курс, рассчитанный на месяц, будет состоять из четырех занятий.