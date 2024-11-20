Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 14:30

Город

Более 600 семей переехали по программе реновации в Гольяново

Более 600 семей переехали по программе реновации в Гольяново

Первые новогодние елки появляются на улицах Моквы

Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

"Мой район. Новости": двустороннее движение организуют на эстакаде над Профсоюзной улицей

Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

"Город без окраин": Нагатино-Садовники

Сезон фестивалей стартует в Москве 1 декабря

"Это Москва. Туризм": зимние сады Москвы

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 10 лет

Более 600 семей переехали по программе реновации в жилой комплекс в Гольяново. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Летом поэтапно начали переезжать 2,5 тысячи жителей. Жилье для них подготовили с улучшенной отделкой. Квартиры адаптировали для маломобильных граждан. На придомовой территории обустроили детские, спортивные площадки и четыре зоны отдыха.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика