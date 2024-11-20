Более 600 семей переехали по программе реновации в Гольяново

Более 600 семей переехали по программе реновации в жилой комплекс в Гольяново. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Летом поэтапно начали переезжать 2,5 тысячи жителей. Жилье для них подготовили с улучшенной отделкой. Квартиры адаптировали для маломобильных граждан. На придомовой территории обустроили детские, спортивные площадки и четыре зоны отдыха.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.