Сезон фестивалей стартует в Москве 1 декабря

В этом зимнем сезоне москвичей ожидает множество фестивалей, которые стартуют 1 декабря, в рамках проекта "Зима в Москве". Более 2 тысяч локаций будут задействованы в проведении различных мероприятий.

Например, в парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы", где выступят шеф-повара и пройдут мастер-классы по приготовлению глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников.

Как сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Зима в Москве" Павел Гусев, гости смогут попробовать вкуснейшие рождественские блюда, приобрести подарки и полюбоваться галереей дизайнерских елок по мотивам советских фильмов. Также на площадках будет организован сбор подарков в рамках проекта "Москва помогает" и пройдет благотворительная акция "Добрая елка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.