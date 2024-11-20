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20 ноября, 14:45

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Сезон фестивалей стартует в Москве 1 декабря

Сезон фестивалей стартует в Москве 1 декабря

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В этом зимнем сезоне москвичей ожидает множество фестивалей, которые стартуют 1 декабря, в рамках проекта "Зима в Москве". Более 2 тысяч локаций будут задействованы в проведении различных мероприятий.

Например, в парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы", где выступят шеф-повара и пройдут мастер-классы по приготовлению глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников.

Как сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Зима в Москве" Павел Гусев, гости смогут попробовать вкуснейшие рождественские блюда, приобрести подарки и полюбоваться галереей дизайнерских елок по мотивам советских фильмов. Также на площадках будет организован сбор подарков в рамках проекта "Москва помогает" и пройдет благотворительная акция "Добрая елка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоКсения ПоликарповаРоман Карлов
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