20 ноября, 12:15Город
90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 10 лет
В Москве завершилась реставрация 90 архитектурных памятников с начала года. Сейчас работы ведутся в особняке Коробковой на Пятницкой улице, где специалисты восстанавливают каждую деталь фасада, включая лепной декор и скульптуры.
Во время работ в концертном зале имени Петра Чайковского мастера обнаружили и восстановили зенитные фонари, которые использовались Всеволодом Мейерхольдом для создания театрального перформанса.
В планах – реставрация других значимых зданий, таких как особняк Гельтищевой в Среднем Овчинниковском переулке.
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