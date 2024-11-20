90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 10 лет

В Москве завершилась реставрация 90 архитектурных памятников с начала года. Сейчас работы ведутся в особняке Коробковой на Пятницкой улице, где специалисты восстанавливают каждую деталь фасада, включая лепной декор и скульптуры.

Во время работ в концертном зале имени Петра Чайковского мастера обнаружили и восстановили зенитные фонари, которые использовались Всеволодом Мейерхольдом для создания театрального перформанса.

В планах – реставрация других значимых зданий, таких как особняк Гельтищевой в Среднем Овчинниковском переулке.

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