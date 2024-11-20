38 объектов отреставрировали на ВДНХ на 10 лет

На ВДНХ за 10 лет были отремонтированы 38 из 49 зданий, фонтанов, памятников и скульптур. В настоящее время ведутся работы в павильоне "Карелия", единственном с деревянными резными фигурами.

По словам реставратора Татьяны Липатовой, важно воссоздавать объекты в их первоначальном виде. Она отметила, что уже отреставрированы павильоны № 5 и № 6, где не осталось ни одного оригинального витража, поэтому все работы выполняются по фотографиям и видеодокументам.

Историк и москвовед Никита Брусиловский подчеркнул, что ВДНХ с самого начала своего существования задумывалась как крупный общественный центр и место гордости всей страны.

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