В Гольянове началось заселение нового жилого квартала по программе реновации. Комплекс на Амурской улице включает более тысячи квартир, в которых будут проживать 2,5 тысячи человек. Внутри уже выполнена отделка, а во дворах обустроены детские и спортивные площадки. В шаговой доступности расположены школы и детские сады.

Всего в программу реновации в Гольянове включен 101 дом, что позволит переселить более 25 тысяч человек. Помимо комплекса на Амурской улице, уже переданы под заселение многоэтажки на Щелковском шоссе и площади Белы Куна, а еще пять домов находятся в стадии строительства. Более 3 тысяч человек уже стали или готовятся сменить место жительства.

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что программа реновации в Восточном округе проходит успешно. В районе создаются удобные зоны отдыха, включая большой парк на Красноярской улице и обновленный спортивный кластер. Также планируется строительство новой станции метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии.

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