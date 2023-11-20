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20 ноября, 11:30

Город

Москвичам рассказали о развитии столичного района Тропарево-Никулино

Москвичам рассказали о развитии столичного района Тропарево-Никулино

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

С 2015 года облик столичного района Тропарево-Никулино претерпел изменения. Там появилась еще одна станция метро, а также шесть маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в районе привели в порядок дворы, детские и спортивные площадки, а еще открыли новую школу, где будут обучаться 386 учеников с 8-го по 11-й классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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