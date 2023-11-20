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20 ноября, 08:15

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В Москве появился прогулочный маршрут, посвященный Алексею Баталову

В Москве появился прогулочный маршрут, посвященный Алексею Баталову

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В Москве появился прогулочный маршрут, посвященный Алексею Баталову. Карту маршрута опубликовали на портале "Узнай Москву". Он знакомит поклонников артиста с уникальными столичными памятниками истории, архитектуры и культуры, которые сыграли ключевую роль в жизни Баталова.

Прогулка начинается у здания ВГИК, где Баталов преподавал в течение 30 лет. Вторым пунктом стал МХТ имени Чехова, в котором артист прослужил более 20 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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