В Москве появился прогулочный маршрут, посвященный Алексею Баталову. Карту маршрута опубликовали на портале "Узнай Москву". Он знакомит поклонников артиста с уникальными столичными памятниками истории, архитектуры и культуры, которые сыграли ключевую роль в жизни Баталова.

Прогулка начинается у здания ВГИК, где Баталов преподавал в течение 30 лет. Вторым пунктом стал МХТ имени Чехова, в котором артист прослужил более 20 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.