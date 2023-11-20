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20 ноября, 07:45

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Московский цифровой купол стал популярен на выставке "Россия"

Московский цифровой купол стал популярен на выставке "Россия"

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Стенд Москвы на выставке-форуме "Россия" часто становится первой площадкой, с которой гости начинают посещение экспозиции. Перед тем, как отправиться на знакомство с особенностями регионов, посетители изучают историю столицы с помощью огромного мультимедийного купола.

Выставка-форум "Россия" продлится пять месяцев. Отмечается, что павильоны и экспозиции работают со вторника по воскресенье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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