Московский цифровой купол стал популярен на выставке "Россия"

Стенд Москвы на выставке-форуме "Россия" часто становится первой площадкой, с которой гости начинают посещение экспозиции. Перед тем, как отправиться на знакомство с особенностями регионов, посетители изучают историю столицы с помощью огромного мультимедийного купола.

Выставка-форум "Россия" продлится пять месяцев. Отмечается, что павильоны и экспозиции работают со вторника по воскресенье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.