Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:45

Город

В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Новости часа: на Сахалине стартовало оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа

"Мой район. Навигатор": реставрация здания Литературного института им Горького завершилась

Празднование дня рождения Деда Мороза проходит в заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Строительство комплекса при храме Святителя Спиридона завершают в Коптеве

Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника

Подмосковные горнолыжные курорты начали подготовку к приему посетителей

С 24 декабря в Москве изменятся парковочные тарифы

Больницы, школы, спорткомплексы и жилье в Москве строят с применением "умных" решений. Это различные модули для автоматизации и управления строительными процессами, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, применение цифровых решений дает много преимуществ для всех участников строительного процесса. В первую очередь – это скорость согласования документации и проверки. Все это позволяет строить быстрее и избегать ошибок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологиистроительствовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика