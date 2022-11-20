В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Больницы, школы, спорткомплексы и жилье в Москве строят с применением "умных" решений. Это различные модули для автоматизации и управления строительными процессами, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, применение цифровых решений дает много преимуществ для всех участников строительного процесса. В первую очередь – это скорость согласования документации и проверки. Все это позволяет строить быстрее и избегать ошибок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.