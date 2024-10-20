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Новости

20 октября, 17:30

Город

Более 800 старых домов расселили в Москве с начала действия программы реновации

Более 800 старых домов расселили в Москве с начала действия программы реновации

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Москву начали готовить к зиме

Более 800 старых домов расселили в Москве с начала действия программы реновации. Они располагались во всех округах столицы. Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, на их месте появятся современные новостройки с необходимой инфраструктурой – по стандартам программы реновации. Сейчас на стадии проектирования и строительства находится около 460 жилых комплексов. Только с начала года в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки. За все время реализации программы новые квартиры получили более 135 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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