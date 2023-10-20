Благоустройство территории завершено возле станции БКЛ "Текстильщики"

Удобные пешеходные маршруты к метро и жилым домам появились у станции БКЛ "Текстильщики". Там закончили благоустройство. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, пространство нужно было адаптировать под интересы местных жителей. В итоге работы провели на четырех улицах и в 1-м Саратовском проезде. Под землю убрали воздушные линии, расширили тротуары, заменили асфальт, а также разбили газон.

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