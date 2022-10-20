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Бочкарев: вблизи станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

Бочкарев: вблизи станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

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Амфитеатр появился рядом со станцией "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро. Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы по благоустройству завершили.

Амфитеатр стал частью зоны отдыха рядом с улицей Ивана Франко, он расположен в полукруглой нише. Также для отдыхающих установили поворотные парковые кресла и качели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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