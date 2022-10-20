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В обновленном центре госуслуг Мещанского района можно зарегистрировать брак

В обновленном центре госуслуг Мещанского района можно зарегистрировать брак

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Офис "Мои Документы" Мещанского района открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в обновленном офисе теперь можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в отдельном кабинете.

Отмечается, что до конца октября откроется еще два обновленных центра госуслуг – Бирюлево Западное и Хорошево-Мнёвники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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