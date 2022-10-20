14:00Город
В обновленном центре госуслуг Мещанского района можно зарегистрировать брак
Офис "Мои Документы" Мещанского района открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что в обновленном офисе теперь можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в отдельном кабинете.
Отмечается, что до конца октября откроется еще два обновленных центра госуслуг – Бирюлево Западное и Хорошево-Мнёвники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.