Во многих российских регионах в данный момент действует особый режим. Средний уровень реагирования введен в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и на других территориях, граничащих с Украиной. А Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности.

Владимир Путин ввел в России четыре уровня готовности. Максимальный действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Там же с 00:00 20 октября введено военное положение.

Как это отразится на жизни москвичей? Что делать тем, кто планирует отпуск на юге, будут ли вводиться какие-то ограничения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.