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Политика

Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности

Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности

"Утро": плотный поток сформировался на Ленинском проспекте

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 116 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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Во многих российских регионах в данный момент действует особый режим. Средний уровень реагирования введен в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и на других территориях, граничащих с Украиной. А Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности.

Владимир Путин ввел в России четыре уровня готовности. Максимальный действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Там же с 00:00 20 октября введено военное положение.

Как это отразится на жизни москвичей? Что делать тем, кто планирует отпуск на юге, будут ли вводиться какие-то ограничения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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