"Утро": общая длина заторов в столице составила 116 километров

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в Москве составила 116 километров.

Затруднения возникли на ТТК, а именно по его внешней стороне до пересечения с Савеловским проездом, из-за неисправного автомобиля. Затор оценивается в 2,5 километра.

На Дмитровском шоссе в направлении центра произошло столкновение двух автомобилей. Из-за этого водители вынуждены снизить скорость на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.