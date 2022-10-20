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Город

"Утро": общая длина заторов в столице составила 116 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 116 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в Москве составила 116 километров.

Затруднения возникли на ТТК, а именно по его внешней стороне до пересечения с Савеловским проездом, из-за неисправного автомобиля. Затор оценивается в 2,5 километра.

На Дмитровском шоссе в направлении центра произошло столкновение двух автомобилей. Из-за этого водители вынуждены снизить скорость на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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