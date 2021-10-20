Над памятником Минину и Пожарскому установили реставрационный павильон

В Москве продолжаются работы по возведению реставрационного павильона над памятником Минину и Пожарскому на Красной площади, на основании монумента установлен металлический каркас.

Скульптуру перенесут на реставрационный стол с помощью кран-балки, расположенной внутри павильона. После этого начнутся работы по удалению технологического каркаса фигур и остатков формовочной смеси через технологические отверстия, реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.