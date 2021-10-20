Специалист рассказала о реставрации и переезде памятника Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому готовят к переезду. О реставрационных работах рассказала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

"Перевоз в реставрационные мастерские – это достаточно сложная процедура, которая внесла бы свои коррективы в жизнь города, потому что памятник большой. В свое время в Москву он прибыл по водным артериям, поэтому сейчас перемещать его в реставрационную мастерскую достаточно сложно. Ну и в то же время небезопасно для самой скульптурной группы", – сообщила Лемигова.

Подробнее о том, какие еще работы планируют провести и сколько времени они займут, – в эфире телеканала Москва 24.