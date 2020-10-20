Реставрация фасада кинотеатра "Художественный" завершилась в Москве

Новый облик кинотеатра "Художественный" теперь могут оценить все желающие. Отреставрированный фасад уже освободили от строительных лесов. Полностью завершить все ремонтные работы в здании планируется до конца года.

"Художественный" – старейший сохранившийся кинотеатр Москвы. Он был открыт еще до революции, в 1909 году. На его экране состоялось немало легендарных премьер. Например, там впервые был показан фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".

За столько лет фасад и залы внутри перестраивались. А в 2014 году кинотеатр закрыли на реставрацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.