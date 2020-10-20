Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2020, 18:30

Город

Реставрация фасада кинотеатра "Художественный" завершилась в Москве

Реставрация фасада кинотеатра "Художественный" завершилась в Москве

Москва 24 рассказала, как в столице лечат с помощью искусственного интеллекта

МГТУ им. Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер

"Москва и мир": тотальная дезинфекция и COVID-дознаватели

"Это наш город": станция Долгопрудная МЦД-1 открылась после реконструкции

Москва первой в РФ стала массово использовать искусственный интеллект в поликлиниках

Москва 24 назвала загаданную в рубрике "Шо це энтузиастов" улицу

МГТУ им. Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер

В транспорте Москвы проводят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

На Казанском вокзале провели рейд по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

Новый облик кинотеатра "Художественный" теперь могут оценить все желающие. Отреставрированный фасад уже освободили от строительных лесов. Полностью завершить все ремонтные работы в здании планируется до конца года.

"Художественный" – старейший сохранившийся кинотеатр Москвы. Он был открыт еще до революции, в 1909 году. На его экране состоялось немало легендарных премьер. Например, там впервые был показан фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".

За столько лет фасад и залы внутри перестраивались. А в 2014 году кинотеатр закрыли на реставрацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
город строительство видео Полина Соловьева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика