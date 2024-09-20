В Москве прошло роуд-шоу для инвесторов на право застройки земельных участков

В столице прошло роуд-шоу для инвесторов на право застройки земельных участков вблизи московских городских вокзалов. Мероприятие организовала компания "Мосинжпроект", которая является одним из операторов программы развития транспортных хабов в столице.

Для возможной коммерческой и жилой застройки инвесторам показали объекты в пределах Московских городских вокзалов. Среди них – земельные участки в районах Раменки, Бирюлево, Тимирязевский, Нижегородский и другие.

Застройка этих участков даст городу около четырех тысяч рабочих мест. А бюджет столицы только от продажи пополнится примерно на шесть миллиардов рублей. Общая площадь всех участков под застройку у городских вокзалов превышает 12 гектаров.

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