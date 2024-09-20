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20 сентября, 11:30

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Восьмой фестиваль финансовой грамотности стартует в Москве 21 сентября

Восьмой фестиваль финансовой грамотности стартует в Москве 21 сентября

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Восьмой фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры стартует в Москве 21 сентября. Программа составлена так, чтобы гости всех возрастов смогли научиться управлять деньгами, грамотно инвестировать, а также не попадаться на уловки мошенников.

Мероприятие впервые продлится неделю и пройдет под девизом "Финансовая грамотность без границ". Для гостей подготовили более 200 площадок, встречи на которых пройдут не только очно, но и онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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