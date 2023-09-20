Движение транспорта затруднено на улице Серафимовича в Москве

ЦОДД сообщил, что вечером в столице ожидается трафик до 7 баллов. Движение будет затруднено в основном в центре города, а именно на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Например, движение транспорта затруднено на улице Серафимовича и в Лефортовском тоннеле.

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