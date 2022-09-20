Комплексное благоустройство завершили в Метрогородке

Комплексное благоустройство завершено в районе Метрогородок на востоке Москвы. Там в порядок привели пять дворов: заменили покрытие пешеходных дорожек, установили лавочки, добавили уличное освещение.

Кроме того, специалисты полностью заменили детские и спортивные площадки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

