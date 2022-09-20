Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала Яблоневый сад в Конькове

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала Яблоневый сад на улице Академика Арцимовича в Конькове. Быстрее всех правильный ответ прислала Елена.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.