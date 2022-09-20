Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 24 сентября

Более 130 столичных площадок пригласили на экскурсии в рамках "Дня без турникетов". Акция пройдет 22–24 сентября. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

К акции многие площадки присоединятся впервые. Например, анимационная студия расскажет, как создаются мультфильмы. Еще среди новых участников – одна из ведущих российских компаний в сфере онлайн-образования и студия веб- и мобильной разработки.



Традиционно гости смогут посетить "Союзмультфильм", Центральный московский ипподром, Часовой завод, Карамельную мануфактуру, а также еще порядка 20 музеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.