Мобильные пункты вакцинации открылись в каждом районе столицы. И многие москвичи предпочитают именно этот формат – без записи, можно все успеть по пути на работу или домой.

Главное – не забыть документы, удостоверяющие личность. Можно ли привиться сразу от коронавируса и от гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.