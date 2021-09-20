Непогода осложнила трафик на дорогах столицы. Плотный поток сформировался в Лефортовском тоннеле из-за ДТП.

Затруднено движение на улице Серафимовича. Придется сбросить скорость на проспекте Андропова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.