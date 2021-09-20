В Москве почистили дно у 32 речных причалов

В Москве почистили дно у 32-х речных причалов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. По его словам, подводная уборка была просто необходима. На дне стали скапливаться крупный бытовой мусор и металлолом. А это не безопасно и могло привести к повреждению теплоходов.

В итоге почистили причалы и пристани в районе "Зарядья", Симоновской Набережной, Большого Каменного моста, Коломенского и других. Еще шесть участков дна пришлось сделать глубже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.