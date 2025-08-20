20 августа, 12:15Город
Москвичам рассказали о самых современных и комфортных форматах торговли
Москвичам доступны самые современные и комфортные форматы торговли. Исторические рынки стали модными местами для покупок и отдыха.
Например, еще 10 лет назад площадь Краснопресненская Застава выглядела депрессивно, но сегодня – это уютный просторный зеленый парк с лавочками и удобной навигацией. Вместо прежних ларьков на улицах установлены торговые павильоны в едином стиле.
О том, как менялся облик столицы – в эфире телеканала Москва 24.
