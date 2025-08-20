Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 12:15

Город

Москвичам рассказали о самых современных и комфортных форматах торговли

Москвичам рассказали о самых современных и комфортных форматах торговли

"Улицы московские": Ленинградский проспект

Спортсмены показали трюки на скейт-конструкциях на фестивале Grand Skate Tour в Москве

Турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в Москве

В популярных московских ресторанах появился запрет на фотографирование еды

В обновленных школах Москвы впервые пройдут дни открытых дверей

Непогода ожидается после 15:00 в Москве 20 августа

"Моя Москва": Елена Валюшкина. Часть 2

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Москвичам доступны самые современные и комфортные форматы торговли. Исторические рынки стали модными местами для покупок и отдыха.

Например, еще 10 лет назад площадь Краснопресненская Застава выглядела депрессивно, но сегодня – это уютный просторный зеленый парк с лавочками и удобной навигацией. Вместо прежних ларьков на улицах установлены торговые павильоны в едином стиле.

О том, как менялся облик столицы – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовСветлана Доброхотова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика