Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

20 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 августа

Новости часа: Гидрометцентр РФ рассказал, когда можно будет купаться в столичных водоемах

Зарубежные оркестры выступят на фестивале "Спасская башня" в Москве

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

В Москве мужчина доверился собаке в выборе вина

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 20 августа.

Более 70 тысяч человек познакомились с товарами под маркой "Сделано в Москве" на Болотной площади. Там работает маркет будущего, открытый в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетители могут познакомиться с достижениями столичных предпринимателей, узнать о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах.

Жаркое лето вернется в Москву к выходным. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до июльских 30 градусов. Сегодня в городе около 25 градусов тепла, очень большая влажность. В Московской области действует предупреждение спасателей о грозе и ливнях.

Три четверти российских таксистов могут остаться без работы. Все потому что 75% водителей не выполнили новые требования и до сих пор не оформили обязательное страхование гражданской ответственности.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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