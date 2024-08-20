Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 20 августа.

Более 70 тысяч человек познакомились с товарами под маркой "Сделано в Москве" на Болотной площади. Там работает маркет будущего, открытый в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетители могут познакомиться с достижениями столичных предпринимателей, узнать о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах.

Жаркое лето вернется в Москву к выходным. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до июльских 30 градусов. Сегодня в городе около 25 градусов тепла, очень большая влажность. В Московской области действует предупреждение спасателей о грозе и ливнях.

Три четверти российских таксистов могут остаться без работы. Все потому что 75% водителей не выполнили новые требования и до сих пор не оформили обязательное страхование гражданской ответственности.

