Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 17:30

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Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

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На одной из 30 флагманских площадок фестиваля "Москва 2030" в парке "Музеон" москвичи могут поучаствовать в реконструкции съемок советских фильмов, а также попробовать освоить серфинг на искусственной волне в специальном бассейне. Занятия доступны как любителям этого вида спорта, так и профессионалам.

Также одной из самых популярных площадок мероприятия стал ЦВЗ "Манеж". Там показывают, как эволюционировал столичный транспорт, и каким он станет в будущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений ДукоМария Панкратова
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