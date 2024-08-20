Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

На одной из 30 флагманских площадок фестиваля "Москва 2030" в парке "Музеон" москвичи могут поучаствовать в реконструкции съемок советских фильмов, а также попробовать освоить серфинг на искусственной волне в специальном бассейне. Занятия доступны как любителям этого вида спорта, так и профессионалам.

Также одной из самых популярных площадок мероприятия стал ЦВЗ "Манеж". Там показывают, как эволюционировал столичный транспорт, и каким он станет в будущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

