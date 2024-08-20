Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 07:15

Город

Новый мост через реку Битцу готов на 90%

Новый мост через реку Битцу готов на 90%

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Мост через реку Битца готов на 90%. Осталось оборудовать освещение, смонтировать автоматическую противогололедную систему и систему видеонаблюдения. На данный момент там устанавливают парапет. Длина моста составит 109 метров.

Путепровод завершит формирование Московского скоростного диаметра за пределами МКАД на юге столицы. Этот участок соединит Симферопольское шоссе с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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