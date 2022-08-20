В воскресенье из-за полумарафона "Лужники" перекроют ряд улиц в центре Москвы. Также там будет недоступна парковка. Ограничения действуют с 6:30 и до 12:30.

Так, с самого утра перекроют участок улицы Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной. Не проехать будет и по участку от аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.