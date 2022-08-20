Строительство ТПУ "Окружная" приближается к финалу

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная" приближается к финалу. К концу года работы планируют закончить, рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

ТПУ объединит три одноименные станции МЦК, МЦД и метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

