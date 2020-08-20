Запах гари в столице рассеялся

Запах гари, на который жаловались москвичи, рассеялся. Как заявил заммэра Петр Бирюков, количество взвешенных частиц в воздухе снизилось.

Поспособствовал этому и прошедший над некоторыми районами города небольшой дождь. По данным "Мосэкомониторинга", в настоящее время содержание таких частиц в воздухе фиксируется на низком уровне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.