Запах гари ощущается в некоторых районах столицы. Его приносит ветер из Рязанской области, там продолжают гореть леса.

На помощь местным пожарным пришли спасатели из Москвы. Для тушения используют специальную авиацию – самолеты и вертолеты. Тем не менее, справится с огнем пока не удается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

