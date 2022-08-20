Максимальный класс пожарной опасности объявлен в столице

Максимальный класс пожарной опасности объявлен в Москве на ближайшие три дня. МЧС предупреждает, что лучше воздержаться походов на природу. При этом минувшей ночью и утром, по сообщениям телезрителей, в ряде округов Москвы и Подмосковья ощущался запах гари.

Его приносит в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.