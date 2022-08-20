Квартал благоустроят в Таганском районе

В Таганском районе приводят в порядок квартал. Комплексное благоустройство проходит в рамках программы "Мой район". Специалисты разделили территорию на зоны, расширили дорожки, подготовили основания детских и спортивных площадок, установили качели.

Всего в квартале появится восемь площадок для детей разных возрастов, четыре многофункциональные зоны для игры в футбол, волейбол, баскетбол и пять зон для силовых тренировок. Также там высадят деревья и кустарники. Завершить все работы планируют в сентябре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

