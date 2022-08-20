Движение на нескольких улицах в столице перекроют из-за проведения триатлона

В субботу и воскресенье в Москве пройдут соревнования по триатлону. В связи с этим изменится схема движения на западе столицы. С утра субботы там перекроют несколько улиц.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы не будут ходить по улицам Нижние Мневники и Крылатская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



