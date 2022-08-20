Москвичи жалуются на оставленные электросамокаты не на парковках

Москвичи все чаще жалуются на электросамокаты. Так, горожане столкнулись с оставленными электросамокатами не на парковке, а где попало.

Первыми возмутились жители Патриарших Прудов, однако претензии к самокатчикам есть и в других районах столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

