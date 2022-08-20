Первые речные электрические судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Путь занял почти неделю.

Каждое судно может перевозить до 50 пассажиров, есть места для велосипедов и колясок. И даже бесплатный ВайФай. Новый транспорт - российского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

