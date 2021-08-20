Территорию перед вокзалом Восточный приводят в порядок. Первый завершен. На месте бывшего пустыря появились аккуратные дорожки, зелень, новые фонари и остановки общественного транспорта.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, там проложили маршруты от жилых домов. На втором этапе, заявил он, необходимо создать удобные подъездные пути.

По словам заммэра, можно будет подъезжать к вокзалу с Амурской улицы по новой дороге, благодаря которой пустят новые маршруты общественного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.