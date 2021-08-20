Доктор экономических наук рассказал о столичных ярмарках

Городские ярмарки пользуются высоким спросом у москвичей. Председатель подкомитета по экономической безопасности комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, доктор экономических наук Валентин Игнатьев рассказал, что ярмарки переместились из продуваемых и холодных шатров в уютные отапливаемые павильоны.

"При этом все равно остаются нарекания у фермеров в связи со сложностью доступа на эти ярмарки, а также у покупателей, так как цены зачастую значительно выше, чем в продуктовых магазинах и, прежде всего, эконом-класса", – отметил Игнатьев.

По его словам, этот рынок все равно должен развиваться, несмотря на то, что за последние два года ему был нанесен значительный урон.

"Фермеры хотят присутствовать и продавать свою продукцию напрямую, а жители Москвы хотят есть качественную продукцию с точным пониманием, где она произведена и что она соответствующего качества", – добавил доктор экономических наук.

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