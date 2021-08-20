Москвичам рассказали о благоустройстве территории возле Восточного вокзала

Специалисты на 65% выполнили работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового Восточного вокзала. Все работы планируют завершить осенью текущего года.

Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов. Под эстакадой Северо-Восточной хорды организуют парковку с охраной и видеонаблюдением, оборудуют велобокс для хранения велосипедов.

Вокзал для поездов дальнего следования открыли в мае. Восточный вокзал построили в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.