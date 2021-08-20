Москвичам рассказали о благоустройстве набережных

Набережные столицы приводят в порядок. Заместитель директора ГКУ "УКРиС" Роман Шурышкин рассказал, что уже благоустроены 32 набережные.

"В этом году до Дня города сдаем еще 4. Это как раз остров Балчуг, где мы находимся, Софийская набережная, Космодемьянская, Садовническая и Раушская", – сказал Шурышкин.

Заместитель директора ГКУ "УКРиС" отметил, что в проектировании еще 5 набережных Москвы-реки.

"Основное отличие от того, что было до этого, – весь потенциал отдыха у воды не использовался. Мы попытаемся это исправить", – подчеркнул он.

Подробнее о благоустройстве набережных в столице – в эфире телеканала Москва 24.