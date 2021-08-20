Замначальника ГКУ ДКР рассказал о благоустройстве территории у вокзала Восточный

Добираться к вокзалу Восточный будет еще удобнее. О благоустройстве территории рассказал заместитель начальника управления департамента капитального ремонта города Москвы Павел Курхин.

По его словам, в рамках проектирования были учтены нужды всех социальных групп.

"У нас везде выполнено, и на пешеходных переходах понижение тротуара для возможности передвижения на колясках, на инвалидных коляска. Установлен новый павильон пассажирского наземного городского транспорта с современными технологиями зарядки гаджетов, мобильных устройств, подключение к сети Wi-Fi", – отметил Курхин.

К вокзалу Восточный проложат дорогу от Амурской улицы, по которой пройдут маршруты общественного транспорта. Кроме того, под эстакадой Северо-Восточной хорды появится большая парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.