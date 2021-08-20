Более 500 плакатов с триколором украсят столицу ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

До праздника осталось 2 дня, но город успеет подготовиться. Плакаты появятся вдоль основных магистралей, на остановках, стендах для афиш. Также украшения с триколором установят на шести московских мостах, а на фасаде Госдумы развернут декоративное панно.

Уже с 18 августа на медиафасадах и цифровых билбордах на Новом Арбате и здании Центрального Телеграфа транслируют праздничные тематические видео.

22 августа числа, в сам день праздника, включат архитектурную подсветку в цветах триколора на Новом Арбате и Тверской. Волонтеры раздадут москвичам и гостям города более 20 тысяч праздничных лент в цветах флага. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.