Анастасия Ракова рассказала о клиентоориентированности центров госуслуг Москвы

Центры госуслуг в Москве отмечают юбилей. 10 лет назад в столице открылся первый офис "Мои документы", который заменил собой более 1 000 приемных различных органов власти. С 10-летием создания центров госуслуг москвичей поздравила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она также заявила, что центры "Мои документы" задали высокую планку в сфере предоставления госуслуг. И городские власти намерены повышать уровень сервиса и расширять список доступных услуг.

По словам Раковой, москвичи должны иметь возможность за один визит в центр решить максимальное количество вопросов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.