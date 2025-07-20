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20 июля, 15:30

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В Москве возвели 30 новостроек по программе реновации с начала 2025 года

В Москве возвели 30 новостроек по программе реновации с начала 2025 года

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В Москве возвели 30 новостроек по программе реновации с начала 2025 года. Они расположены в 9 округах столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов.

По пять домов построили в Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах. По три дома появились в Северном и Южном округах. Для участников программы строят дома с улучшенной отделкой. Во дворах новостроек высаживают деревья и кустарники, обустраивают площадки для отдыха и спорта. Общая площадь квартир в построенных за этот год домах составила 550 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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