Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 22:30

Город

Демонтаж асфальтового покрытия стартовал в Крылатском

Демонтаж асфальтового покрытия стартовал в Крылатском

Более 200 артистов из 17 стран приняли участие в фестивале циркового искусства "Идол"

Четере улицы в центре Москвы стали пешеходными до 00:00 21 июля

Фигуристка Ирина Слуцкая стала гостьей "Большого семейного дня"

Фестиваль современной хореографии "ДэнсХелпФест" организовали в Ясеневе

Специалисты проверили состояние деревьев в Восточном округе столицы

Четыре улицы в центре стали пешеходными для фестиваля "Лето в Москве"

В столице организовали "Гонку героев" для сотрудников Московского транспорта

Творчество и спорт: что ждет гостей "Лета в Москве. Все на улицу" в эти выходные

Велотрек станет частью современного спортивного кластера в Крылатском

Демонтаж асфальтового покрытия стартовал в Крылатском на Олимпийской велотрассе. Велотрек станет частью современного спортивного кластера, куда войдут Гребной канал и парк "Крылатские холмы".

В свое время трасса создавалась для профессионалов, способных разгоняться на велосипеде до 70 километров в час, поэтому одна из главных задач при обновлении – обеспечить безопасность гонщиков и посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья КрамароваНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика