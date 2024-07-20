Демонтаж асфальтового покрытия стартовал в Крылатском на Олимпийской велотрассе. Велотрек станет частью современного спортивного кластера, куда войдут Гребной канал и парк "Крылатские холмы".

В свое время трасса создавалась для профессионалов, способных разгоняться на велосипеде до 70 километров в час, поэтому одна из главных задач при обновлении – обеспечить безопасность гонщиков и посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.